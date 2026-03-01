Скидки
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:1, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» не смог избежать поражения от «Фулхэма» в 28-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уилсон – 7'     2:0 Айуоби – 34'     2:1 Ришарлисон – 66'    

Гарри Уилсон на седьмой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «дачников» вперёд. Алекс Айуоби на 34-й минуте удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 66-й минуте отыграл один мяч «Тоттенхэма».

После этой игры «Фулхэм» с 40 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Тоттенхэм» готов уволить Тудора при продолжении плохих результатов — indykaila News
