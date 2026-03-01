«Тоттенхэм Хотспур» не смог избежать поражения от «Фулхэма» в 28-м туре АПЛ

Завершён матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Фулхэм» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «дачники». Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Гарри Уилсон на седьмой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «дачников» вперёд. Алекс Айуоби на 34-й минуте удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 66-й минуте отыграл один мяч «Тоттенхэма».

После этой игры «Фулхэм» с 40 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке.