«Играем завтра». Гендиректор «Спартака» Некрасов — о перенесённом матче с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о переносе матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра не состоялась сегодня, 1 марта, из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности.

«Лига сейчас объявит о времени матча «Сочи» — «Спартак». Играем завтра. Почему сразу матч не перенесли? Лига принимает решение. Мнение клубов спрашивали», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.