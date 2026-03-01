Скидки
Футбол

Стали известны дата и время проведения перенесённого матча «Сочи» со «Спартаком»

Стали известны дата и время проведения перенесённого матча «Сочи» со «Спартаком»
Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил новую дату и время проведения матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Сочи» — «Спартак» перенесён на завтра. Стартовый свисток прозвучит в 14:00», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

Матч, который должен был состояться сегодня, 1 марта, на стадионе «Фишт» был перенесён в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Комментарии
