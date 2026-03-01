«Арсенал» — «Челси»: Салиба вывел «канониров» вперёд на 21-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт 1:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Вильям Салиба открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

На данный момент «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).