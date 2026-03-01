«Ахмат» — ЦСКА: Самородов открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 1:0 в пользу «Ахмата».

Первый мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов на четвёртой минуте.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 36 очками в 18 турах. Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на девятой строчке. У команды 22 набранных очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.