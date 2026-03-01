Скидки
Футбол

«Ахмат» — ЦСКА: Карасёв не назначил пенальти в ворота хозяев после помощи VAR

Комментарии

Главный судья матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Счёт в игре 1:0 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее счёт в игре открыл нападающий «Ахмата» Максим Самородов на четвёртой минуте.

ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 36 очками в 18 турах. Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на девятой строчке. У команды 22 набранных очка. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
