«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 11 матчей подряд и вышел на третье место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 переиграл «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «красные дьяволы» не проигрывают уже в 11 матчах чемпионата Англии подряд.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

Данная серия манкунианцев началась в 18-м туре АПЛ — тогда «МЮ» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). После этого у команды были ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Лидс Юнайтед» (1:1) и «Бёрнли» (2:2). Затем «красные дьяволы» одержали четыре победы — над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2), «Фулхэмом» (3:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). После этого «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), а также обыграл «Эвертон» (1:0) и «стекольщиков». В следующем туре команда Майкла Кэррика на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

