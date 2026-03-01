«Самое последнее, о чём я могу подумать». Адиев — о кредите доверия в «Крыльях»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения от московского «Динамо» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался о возможном увольнении.

«Меня уже здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали, я вообще об этом, вот честно, самое последнее, о чём если я могу подумать, только об этом. Мой кредит доверия — это наша игра, наши результаты. Конечно, они на сегодняшний день не такие, которые нам нужны. Поэтому как руководство решит, так оно и будет. Я в любом случае до последнего момента буду сосредоточен на команде и подготовке команды к предстоящим играм», — сказал Адиев на пресс-конференции.

После этого матча «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.