Главная Футбол Новости

«Самое последнее, о чём я могу подумать». Адиев — о кредите доверия в «Крыльях»

«Самое последнее, о чём я могу подумать». Адиев — о кредите доверия в «Крыльях»
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения от московского «Динамо» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался о возможном увольнении.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Меня уже здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали, я вообще об этом, вот честно, самое последнее, о чём если я могу подумать, только об этом. Мой кредит доверия — это наша игра, наши результаты. Конечно, они на сегодняшний день не такие, которые нам нужны. Поэтому как руководство решит, так оно и будет. Я в любом случае до последнего момента буду сосредоточен на команде и подготовке команды к предстоящим играм», — сказал Адиев на пресс-конференции.

После этого матча «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.

