«Самое последнее, о чём я могу подумать». Адиев — о кредите доверия в «Крыльях»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения от московского «Динамо» со счётом 0:4 в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался о возможном увольнении.
«Меня уже здесь раз 20 снимали, раз 20 назначали, я вообще об этом, вот честно, самое последнее, о чём если я могу подумать, только об этом. Мой кредит доверия — это наша игра, наши результаты. Конечно, они на сегодняшний день не такие, которые нам нужны. Поэтому как руководство решит, так оно и будет. Я в любом случае до последнего момента буду сосредоточен на команде и подготовке команды к предстоящим играм», — сказал Адиев на пресс-конференции.
После этого матча «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.
- 1 марта 2026
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:52
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:26
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:36
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
17:59
-
17:55
-
17:54
-
17:51