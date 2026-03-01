РПЛ объявила время начала матча «Сочи» — «Спартак» 2 марта

Мир Российская Премьер-Лига в телеграм-канале сообщила о дате и времени начала перенесённого матча 19-го тура «Сочи» — «Спартак». Встреча была перенесена в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

«Матч 19-го тура отменён 1 марта решением делегата и главного судьи матча в соответствии с рекомендациями координационного штаба с учётом сложившейся обстановки.

Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение — игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи. Ранее приобретённые билеты остаются действительными. Благодарим болельщиков за понимание!» — сказано в сообщении РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.