Главная Футбол Новости

РПЛ объявила время начала матча «Сочи» — «Спартак» 2 марта

РПЛ объявила время начала матча «Сочи» — «Спартак» 2 марта
Комментарии

Мир Российская Премьер-Лига в телеграм-канале сообщила о дате и времени начала перенесённого матча 19-го тура «Сочи» — «Спартак». Встреча была перенесена в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч 19-го тура отменён 1 марта решением делегата и главного судьи матча в соответствии с рекомендациями координационного штаба с учётом сложившейся обстановки.

Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение — игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи. Ранее приобретённые билеты остаются действительными. Благодарим болельщиков за понимание!» — сказано в сообщении РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

