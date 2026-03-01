Финалиссима находится под угрозой срыва из-за ситуации на Ближнем Востоке — AS

Финалиссима, в которой примут участие сборные Испании и Аргентины, находится под угрозой срыва. Планировалось, что турнир пройдёт 27 марта 2026 года на стадионе «Лусаил» в Дохе (Катар). Но из-за ситуации на Ближнем Востоке могут произойти изменения. Об этом сообщает AS.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределённый срок.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.