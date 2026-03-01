Денис Казанский: до 40-й минуты на «Олд Траффорд» показывали «Назад в Аморимлэнд»

Телекомментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (2:1).

«Вот же «Юнайтед». Может позволить себе тайм совсем не играть, но всё равно забрать три очка. Где-то до 40-й минуты на «Олд Траффорд» показывали «Назад в Аморимлэнд». «Кристал Пэлас» не то, что выходил из-под прессинга. Он вылетал. Показательный пример, когда на ближней бровке четыре игрока «Юнайтед» окружили двух «орлят» и они раскрутили атаку до удара, через пас на другой фланг. Летаргия. Как Йоро в моменте с первым голом в ворота «МЮ». И «Пэлас» можно понять. Первый тайм важнейший. Дальше просто сил не хватит. Нет двух составов на два турнира. Ожидалось, что сдаются.

Ну а потом включился «Юнайтед». Хотя и в первом тайме можно было сравнивать. И не… А вот и не мучились. Разумеется, двойное наказание (красная и пенальти) — это приговор. На мой взгляд, можно было обойтись жёлтой. Бруно и Шешко сделали. Шешко важно было доказать, что и в старте умеет реализовывать.

Но вот, что мне кажется важным. На последних минутах, когда оборона и правда стала «аморимовской», не было даже намёка на панику. Отрабатывали все. Не допускали ударов и подборов. Да просто взгляда в сторону Ламменса. Вот это «браво». Всё же такие матчи надо заканчивать за полчаса до свистка», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 35 очками находится на 14-м месте.