Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Успех «Ахмата» справедлив». Челестини — о поражении ЦСКА в 19-м туре РПЛ

«Успех «Ахмата» справедлив». Челестини — о поражении ЦСКА в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении своей команды от «Ахмата» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Ахмат» не играл первым номером в этой встрече, от соперника не исходило инициативы. В первые 15 минут мы создали несколько голевых моментов, а с 30 минуты и до конца встречи контролировали её ход. Получилось, что мы создавали моменты с самого начала игры, но счёт открыл соперник.

Мы допускали немало ошибок, это позволило «Ахмату» создавать контратаки, разыгрывать много угловых и штрафных. А наших сегодняшних действий было недостаточно для победы, поэтому успех «Ахмата» справедлив.

Нам не хватило именно эффективности — решительности, убеждённости в действиях, процента реализации. Вместо 1:0 счёт мог быть 0:1 — и мы выиграли бы этот матч. Но в футболе всё решается в деталях — побеждает тот, кто приложил чуть больше усилий.

Нам было тяжело привыкнуть к полю, это очевидно. Поэтому мы теряли много мячей и проигрывали единоборства. Было некомфортно, но мы должны быть готовы к таким ситуациям. Для нас это не какой-то сюрприз, мы были в курсе тяжёлого газона», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
«Если Акинфеев или Баринов втащат Глебову — будут правы». Радимов — о матче ЦСКА — «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android