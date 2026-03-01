«Успех «Ахмата» справедлив». Челестини — о поражении ЦСКА в 19-м туре РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении своей команды от «Ахмата» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Ахмат» не играл первым номером в этой встрече, от соперника не исходило инициативы. В первые 15 минут мы создали несколько голевых моментов, а с 30 минуты и до конца встречи контролировали её ход. Получилось, что мы создавали моменты с самого начала игры, но счёт открыл соперник.

Мы допускали немало ошибок, это позволило «Ахмату» создавать контратаки, разыгрывать много угловых и штрафных. А наших сегодняшних действий было недостаточно для победы, поэтому успех «Ахмата» справедлив.

Нам не хватило именно эффективности — решительности, убеждённости в действиях, процента реализации. Вместо 1:0 счёт мог быть 0:1 — и мы выиграли бы этот матч. Но в футболе всё решается в деталях — побеждает тот, кто приложил чуть больше усилий.

Нам было тяжело привыкнуть к полю, это очевидно. Поэтому мы теряли много мячей и проигрывали единоборства. Было некомфортно, но мы должны быть готовы к таким ситуациям. Для нас это не какой-то сюрприз, мы были в курсе тяжёлого газона», — приводит слова Челестини официальный сайт клуба.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.