Кэррик — первый тренер «МЮ» в истории, который выиграл пять первых домашних матчей АПЛ
«Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика победил «Кристал Пэлас» (2:1) в 28-м туре АПЛ. Таким образом, данный специалист стал первым тренером в истории «красных дьяволов», который одержал пять побед в пяти дебютных домашних встречах чемпионата Англии во главе команды. Об этом сообщает Squawka.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4' 1:1 Фернандеш – 57' 2:1 Шешко – 65'
Удаления: нет / Лакруа – 56'
В ходе этой серии «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Арсенал» (3:2), «Манчестер Сити» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) и «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Кэррика на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта.
