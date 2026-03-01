Скидки
Главная Футбол Новости

«Если Акинфеев или Баринов втащат Глебову — будут правы». Радимов — о матче ЦСКА — «Ахмат»

«Если Акинфеев или Баринов втащат Глебову — будут правы». Радимов — о матче ЦСКА — «Ахмат»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в критической форме высказался об игре полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встречаются с «Ахматом». На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу команды из Грозного.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Если Акинфеев или Баринов втащат Глебову в перерыве за то, что тот не подобрал шипы к полю – будут абсолютно правы», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на девятой строчке.

