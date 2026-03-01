«Валенсия» с минимальным счётом победила «Осасуну» в матче 26-го тура Ла Лиги

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Валенсия» и «Осасуна». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Адриан Кордеро Вега. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч во встрече забил нападающий «Валенсии» Ларджи Рамазани на 67-й минуте, реализовав пенальти.

После 26 матчей испанского чемпионата «Осасуна» набрала 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 29 очков.

В следующем туре «Осасуна» в домашнем матче сыграет с «Мальоркой» 7 марта, а «Валенсия» на день позже встретится с «Алавесом».