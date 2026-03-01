Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главный тренер «Сочи» Осинькин прокомментировал перенос матча со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Осинькин прокомментировал перенос матча со «Спартаком»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал перенос матча 19-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Встреча была перенесена с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
«Мы хотели сыграть со «Спартаком» сегодня и спокойно готовиться к следующему туру, ведь у нас был запланирован шестидневный цикл. Теперь же останется пять дней до очень важной игры. Однако обстоятельства сильнее нас, с этим ничего не поделать. Перенос осложняет жизнь и нам, и «Спартаку». Это нужно принять, нет смысла лежать и плакаться. Со стадиона вернулись в гостиницу», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

