«Арсенал» — «Челси»: Инкапье отметился автоголом и сравнял счёт на 45+2-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра игры выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+2-й минуте защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье отметился автоголом и сравнял счёт. Ранее, на 21-й минуте, Вильям Салиба открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

На данный момент «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).