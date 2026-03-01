Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 марта

В воскресенье, 1 марта, состоялись два матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 1 марта:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 4:0;

«Ахмат» — ЦСКА — 1:0.

Матч между «Сочи» и «Спартаком», который должен был состояться 1 марта на стадионе «Фишт», перенесён на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (14).