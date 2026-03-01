Нападающий «Ливерпуля» Салах впервые в карьере не забил в 10 матчах АПЛ подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:2), но не отметился взятием ворот. Таким образом, футболист не забил уже в 10 играх АПЛ подряд.

Стоит отметить, что данная статистика включает только те встречи чемпионата Англии, в которых египтянин выходил на поле. Игры, во время которых он оставался в запасе, а также матчи, пропущенные из-за участия в Кубке Африки, не учитываются. В последний раз к этому моменту Салах забивал в АПЛ «Астон Вилле» (2:0) в ноябре 2025 года.

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. «Ливерпуль» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.