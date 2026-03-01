Скидки
Нападающий «Ливерпуля» Салах впервые в карьере не забил в 10 матчах АПЛ подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (5:2), но не отметился взятием ворот. Таким образом, футболист не забил уже в 10 играх АПЛ подряд.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Экитике – 5'     2:0 ван Дейк – 24'     3:0 Мак Аллистер – 43'     3:1 Соучек – 49'     4:1 Гакпо – 70'     4:2 Кастельянос – 75'     5:2 Дисаси – 82'    

Стоит отметить, что данная статистика включает только те встречи чемпионата Англии, в которых египтянин выходил на поле. Игры, во время которых он оставался в запасе, а также матчи, пропущенные из-за участия в Кубке Африки, не учитываются. В последний раз к этому моменту Салах забивал в АПЛ «Астон Вилле» (2:0) в ноябре 2025 года.

В нынешнем сезоне Салах провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. «Ливерпуль» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» на замену Салаха — Конур
