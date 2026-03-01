«Карасёв — мужик, в отличие от труса Шафеева». Радимов — о первом тайме «Ахмата» с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о первом тайме матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы встречаются с «Ахматом». На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу команды из Грозного.

«Резюме по первому тайму:

Карасёв — мужик, в отличие от труса Шафеева.

Гонду пока тормозит игру ЦСКА. Можно развивать молодого Данилова, но для борьбы за высокие места нужна солидность сзади. Пока там пожар, а размен Дивеев — Гонду — в пользу «Зенита», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В первом тайме главный судья матча Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR.

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» заработал 22 очка и располагается на девятой строчке.