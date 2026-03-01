Константин Тюкавин оформил гол+пас в РПЛ впервые с декабря 2024 года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом и результативной передачей в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Тем самым форвард бело-голубых оформил гол+пас в чемпионате России впервые с декабря 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В предыдущий раз Тюкавин забил два гола и отдал результативную передачу в матче с «Химками» (4:1) 8 декабря 2024 года. Позднее, в марте 2025 года, форвард сборной России получил разрыв передней крестообразной связки правого колена.

После 19 матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 13-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.