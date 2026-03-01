Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ по набранным очкам в первых девяти играх

Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ по набранным очкам в первых девяти играх
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ среди тренеров по набранным очкам в первых девяти играх. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4'     1:1 Фернандеш – 57'     2:1 Шешко – 65'    
Удаления: нет / Лакруа – 56'

«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика набрал 23 очка в чемпионате Англии. Столько же было у лондонского «Тоттенхэма» после первых девяти матчей Ангелоса Постекоглу.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Кэррика на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта.

Материалы по теме
«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Но ключевое решение судьи будут обсуждать ещё долго
«МЮ» уже в топ-3 АПЛ! Но ключевое решение судьи будут обсуждать ещё долго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android