Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ по набранным очкам в первых девяти играх
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ среди тренеров по набранным очкам в первых девяти играх. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Лакруа – 4' 1:1 Фернандеш – 57' 2:1 Шешко – 65'
Удаления: нет / Лакруа – 56'
«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика набрал 23 очка в чемпионате Англии. Столько же было у лондонского «Тоттенхэма» после первых девяти матчей Ангелоса Постекоглу.
«Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Кэррика на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта.
Комментарии
- 1 марта 2026
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:15
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:36
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:52
-
19:47
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:33
-
19:27