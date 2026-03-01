Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ по набранным очкам в первых девяти играх

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик повторил рекорд АПЛ среди тренеров по набранным очкам в первых девяти играх. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Кэррика набрал 23 очка в чемпионате Англии. Столько же было у лондонского «Тоттенхэма» после первых девяти матчей Ангелоса Постекоглу.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Кэррика на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» 4 марта.