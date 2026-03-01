«С пятилетием!» Холанд в ироничной форме поздравил Хусанова с днём рождения

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в ироничной форме поздравил партнёра по команде Абдукодира Хусанова с днём рождения.

Холанд на своей странице в социальной сети Х опубликовал совместное фото с защитником и подписал: «С пятилетием!»

Фото: Из личного архива Холанда

Абдукодир Хусанов родился 29 февраля 2004-го, поэтому за 22 года у него была возможность отметить свой день рождения только пять раз.

В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 28 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 61 очко.