Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С пятилетием!» Холанд в ироничной форме поздравил Хусанова с днём рождения

«С пятилетием!» Холанд в ироничной форме поздравил Хусанова с днём рождения
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в ироничной форме поздравил партнёра по команде Абдукодира Хусанова с днём рождения.

Холанд на своей странице в социальной сети Х опубликовал совместное фото с защитником и подписал: «С пятилетием!»

Фото: Из личного архива Холанда

Абдукодир Хусанов родился 29 февраля 2004-го, поэтому за 22 года у него была возможность отметить свой день рождения только пять раз.

В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 28 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 61 очко.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд рассказал о том, как ему работается под руководством Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android