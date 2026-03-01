Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Ювентус» может предложить новый контракт Локателли — Tuttosport

Комментарии

«Ювентус» может предложить полузащитнику и капитану команды Мануэлю Локателли новый контракт. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист и сам хотел бы продолжить карьеру в туринском клубе. Срок нынешнего трудового договора игрока с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года, речь идёт о продлении соглашения до лета 2030-го. Зарплата хавбека в случае подписания контракта составит € 4 млн за сезон.

Локателли является воспитанником «Аталанты» и «Милана». В послужном списке футболиста также есть «Сассуоло». В 36 матчах текущего клубного сезона полузащитник забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В «Ювентусе» высказались о будущем Спаллетти после вылета команды из Лиги чемпионов
