Главная Футбол Новости

Ахмат — ЦСКА, результат матча 1 марта 2026, счёт 1:0, 19-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА уступил «Ахмату» в матче РПЛ с двумя отменёнными мячами и неназначенным пенальти
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов на четвёртой минуте. Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR, а также отменил два гола «Ахмата» из-за офсайда.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с московским «Динамо» 8 марта, а «Ахмат» на день позже на выезде встретится с «Локомотивом».

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
