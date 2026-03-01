ЦСКА уступил «Ахмату» в матче РПЛ с двумя отменёнными мячами и неназначенным пенальти

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Ахмата» Максим Самородов на четвёртой минуте. Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR, а также отменил два гола «Ахмата» из-за офсайда.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

В следующем туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с московским «Динамо» 8 марта, а «Ахмат» на день позже на выезде встретится с «Локомотивом».