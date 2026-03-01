Тренер «Тоттенхэма» Тудор: я недоволен нашей игрой, «Фулхэм» был сильнее
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уилсон – 7' 2:0 Айуоби – 34' 2:1 Ришарлисон – 66'
«Я недоволен нашей игрой. «Фулхэм» был сильнее. Во втором тайме мы стали брать на себя больше инициативы, а в концовке проявили волю к победе, но этого оказалось недостаточно. Разумеется, во втором тайме были и позитивные моменты, нам нужно оставаться сосредоточенными и продолжать работать», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».
«Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.
