Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Тоттенхэма» Тудор: я недоволен нашей игрой, «Фулхэм» был сильнее

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Уилсон – 7'     2:0 Айуоби – 34'     2:1 Ришарлисон – 66'    

«Я недоволен нашей игрой. «Фулхэм» был сильнее. Во втором тайме мы стали брать на себя больше инициативы, а в концовке проявили волю к победе, но этого оказалось недостаточно. Разумеется, во втором тайме были и позитивные моменты, нам нужно оставаться сосредоточенными и продолжать работать», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

«Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

