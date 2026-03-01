Тренер «Тоттенхэма» Тудор: я недоволен нашей игрой, «Фулхэм» был сильнее

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).

«Я недоволен нашей игрой. «Фулхэм» был сильнее. Во втором тайме мы стали брать на себя больше инициативы, а в концовке проявили волю к победе, но этого оказалось недостаточно. Разумеется, во втором тайме были и позитивные моменты, нам нужно оставаться сосредоточенными и продолжать работать», — приводит слова Тудора официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

«Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.