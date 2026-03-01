Президент РПЛ выступил с заявлением после переноса матча «Сочи» и «Спартака»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выступил с заявлением после переноса матча 19-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком». Встреча была перенесена с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

«Считаю необходимым прояснить ситуацию с переносом матча в Сочи.

Весь день город подвергался ракетной опасности, о чём оповещал соответствующий сигнал тревоги. Российская Премьер-Лига совместно с РФС и местными властями мониторили ситуацию. К сожалению, мы сталкиваемся с вещами, которые невозможно предсказать, поэтому вынуждены действовать по фактическим обстоятельствам.

Главный арбитр матча с учётом информации от координационного штаба принял решение о невозможности проведения матча сегодня, о чём сообщил делегату РПЛ. В соответствии с регламентом полномочия по определению новой даты и времени футбольного матча возлагаются на президента РПЛ. Проведя консультации с клубами «Сочи» и «Спартак», а также с основным вещателем, я принял решение о проведении игры в понедельник, 2 марта, в 15:00 по местному и по московскому времени.

Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между «Спартаком» и московским «Динамо», которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств «Спартак» и так имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим.

Выражаю признательность всем сторонам за конструктивный диалог и надеюсь на понимание со стороны болельщиков клубов», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.