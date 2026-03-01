Скидки
Футбол

Арсенал — Челси, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:1, 28-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» в большинстве победил «Челси» в матче 28-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

На 21-й минуте Вильям Салиба открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 45+2-й минуте Пьеро Инкапье отметился автоголом и сравнял счёт. На 66-й минуте Юрриен Тимбер вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 70-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Педру Нету.

После этой игры «Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Арсенал» и «Сити» могут побороться за футболиста «ПСЖ» стоимостью € 60 млн — CO
