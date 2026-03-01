«Арсенал» в большинстве победил «Челси» в матче 28-го тура АПЛ

Окончен матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

На 21-й минуте Вильям Салиба открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 45+2-й минуте Пьеро Инкапье отметился автоголом и сравнял счёт. На 66-й минуте Юрриен Тимбер вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. На 70-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён с поля Педру Нету.

После этой игры «Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).