Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Фрайбург, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:0, 24-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» переиграл «Фрайбург» в 24-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда из Франкфурта. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Шаиби – 64'     2:0 Баойя – 81'    

Фарес Шаиби забил гол на 64-й минуте. Жан-Маттео Баойя отличился на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 34 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с 33 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «Айнтрахт» 8 марта на выезде встретится с «Санкт-Паули», «Фрайбург» 7 марта примет «Байер».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
