«Айнтрахт» переиграл «Фрайбург» в 24-м туре Бундеслиги

Завершён матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда из Франкфурта. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

Фарес Шаиби забил гол на 64-й минуте. Жан-Маттео Баойя отличился на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 34 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с 33 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «Айнтрахт» 8 марта на выезде встретится с «Санкт-Паули», «Фрайбург» 7 марта примет «Байер».