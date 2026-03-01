«Рома» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 27-го тура Серии А

Сегодня, 1 марта, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Челик, Франса, Ренш, Кристанте, Коне, Пеллегрини, Пизилли, Мален.

«Ювентус»: Перин, Бремер, Келли, Камбьязо, Калюлю, Маккенни, Тюрам-Юльен, Копмейнерс, Йылдыз, Консейсау, Дэвид.

После 26 матчей чемпионата Италии римская команда набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.