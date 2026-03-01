Сёмин: мало кто ждал поражения ЦСКА, но Черчесов скоро все московские команды обыграет

Известный российский специалист Юрий Сёмин отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ахматом» (0:1) в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отметив работу главного тренера грозненцев Станислава Черчесова.

«Мало кто ждал, что ЦСКА проиграет «Ахмату», но надо знать Черчесова. Он скоро все московские команды обыграет (улыбается), поэтому я не вижу в этом сюрприза. Он знает, как готовить команду в этот длинный период паузы, а с московскими командами у него большая мотивация.

А ЦСКА будто начал заново, поменяли Кисляка и Глебова, которые были важны. Сейчас армейцы далеки от прошлогодних кондиций. Трансферная кампания лучшая тогда, когда есть конечный результат. Есть чемпионство — она действительно лучшая. Но в то же время почему это поражение должно выбить ЦСКА из гонки за чемпионство? Ещё будут потери у других команд, но тут нужно говорить об игре — ЦСКА должен её улучшить. Команда значительно укрепилась по позициям», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.