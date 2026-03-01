Мостовой: кто мог представить поражение ЦСКА? «Ахмат» надо похвалить

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ахматом» (0:1) в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили «Ахмату». «Ахмат» воспользовался шансами, забил и дотерпел. «Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграл. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.

Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.