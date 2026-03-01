Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: кто мог представить поражение ЦСКА? «Ахмат» надо похвалить

Мостовой: кто мог представить поражение ЦСКА? «Ахмат» надо похвалить
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ахматом» (0:1) в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили «Ахмату». «Ахмат» воспользовался шансами, забил и дотерпел. «Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграл. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.

Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.

Материалы по теме
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android