Созин: «Ахмат» спустил ЦСКА на землю, полезное поражение. Гости вообще ничего не создали

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» победил ЦСКА со счётом 1:0.

«Ахмат» в матче с ЦСКА меня не удивил. Я видел, как они серьёзно готовятся, и сегодня эту подготовку они показывали в игре. Победили абсолютно по делу! ЦСКА вообще ничего не создал, когда как «Ахмат» показал очень высокое качество.

ЦСКА во время сборов и после себя переоценил. Слишком много было их! Слишком активно говорили про борьбу за чемпионство, трансферы, победный настрой… Устроили победный марш ещё до победы. Так что хорошо, что сегодня они проиграли — «Ахмат» спустил ЦСКА на землю. Теперь ЦСКА придёт в себя, они слишком в себя поверили. Настрой дальше будет посерьёзнее. Так что 1:0 — очень правильный и полезный счёт. И как победа для «Ахмата», и как поражение для ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.