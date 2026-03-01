Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: «Ахмат» спустил ЦСКА на землю, полезное поражение. Гости вообще ничего не создали

Созин: «Ахмат» спустил ЦСКА на землю, полезное поражение. Гости вообще ничего не создали
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» победил ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Ахмат» в матче с ЦСКА меня не удивил. Я видел, как они серьёзно готовятся, и сегодня эту подготовку они показывали в игре. Победили абсолютно по делу! ЦСКА вообще ничего не создал, когда как «Ахмат» показал очень высокое качество.

ЦСКА во время сборов и после себя переоценил. Слишком много было их! Слишком активно говорили про борьбу за чемпионство, трансферы, победный настрой… Устроили победный марш ещё до победы. Так что хорошо, что сегодня они проиграли — «Ахмат» спустил ЦСКА на землю. Теперь ЦСКА придёт в себя, они слишком в себя поверили. Настрой дальше будет посерьёзнее. Так что 1:0 — очень правильный и полезный счёт. И как победа для «Ахмата», и как поражение для ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
ЦСКА уступил «Ахмату» в матче РПЛ с двумя отменёнными мячами и неназначенным пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android