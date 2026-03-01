Юрий Сёмин раскритиковал многочисленные просмотры VAR судьями РПЛ

Известный российский специалист Юрий Сёмин раскритиковал многочисленные просмотры VAR судьями в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Везде борются, новые правила вводят, чтобы сохранить игровое время в матчах. Люди приходят на стадион не для того чтобы смотреть на имитацию [нарушений] игроками после каждого падения, они приходят смотреть футбол. Эти падения, бесконечные походы к монитору лишают зрелища. Так много ходить смотреть VAR нельзя, а зовут каждый раз. Большие вопросы к тем, кто сидит на VAR и даже заставляет судей смотреть повторы. Они крадут игровые минуты. Об этом надо говорить! Мы должны это улучшить. ФИФА и УЕФА, наверное, уже со следующего сезона будут что-то менять», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.