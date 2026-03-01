Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин раскритиковал многочисленные просмотры VAR судьями РПЛ

Юрий Сёмин раскритиковал многочисленные просмотры VAR судьями РПЛ
Комментарии

Известный российский специалист Юрий Сёмин раскритиковал многочисленные просмотры VAR судьями в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Везде борются, новые правила вводят, чтобы сохранить игровое время в матчах. Люди приходят на стадион не для того чтобы смотреть на имитацию [нарушений] игроками после каждого падения, они приходят смотреть футбол. Эти падения, бесконечные походы к монитору лишают зрелища. Так много ходить смотреть VAR нельзя, а зовут каждый раз. Большие вопросы к тем, кто сидит на VAR и даже заставляет судей смотреть повторы. Они крадут игровые минуты. Об этом надо говорить! Мы должны это улучшить. ФИФА и УЕФА, наверное, уже со следующего сезона будут что-то менять», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Сёмин: мало кто ждал поражения ЦСКА, но Черчесов скоро все московские команды обыграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android