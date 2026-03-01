Скидки
Главная Футбол Новости

Торино — Лацио, результат матча 1 марта, счёт 2:0, 27-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» проиграл «Торино» в 27-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Торино» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Розарио Абиссо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Симеоне – 21'     2:0 Сапата – 53'    

Первый гол в матче забил Джованни Симеоне. Нападающий туринцев отличился на 21-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте форвард Дуван Сапата увеличил преимущество «Торино».

На данный момент «Лацио» набрал 34 очка. После 27 матчей римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 30 очками располагается на 14-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 67 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
