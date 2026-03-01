«Лацио» проиграл «Торино» в 27-м туре Серии А

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Торино» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Розарио Абиссо. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Джованни Симеоне. Нападающий туринцев отличился на 21-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте форвард Дуван Сапата увеличил преимущество «Торино».

На данный момент «Лацио» набрал 34 очка. После 27 матчей римская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 30 очками располагается на 14-й строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 67 очками.