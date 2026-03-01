Александр Мостовой: «Крылья» выглядели вообще ужасно — «Динамо» разорвало их

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:0.

«Динамо» взяло и разорвало «Крылья». Что произошло? Да «Динамо» и было нормальное, а «Крылья Советов» выглядели вообще ужасно. Есть опасения, что у них всё может пойти не очень хорошо. И отставку Адиева, конечно, будут обсуждать. Всегда так. Нет результата — убрали. Пример — «Ахмат». До Черчесова кого только не назначали. То же самое — «Спартак» наш любимый», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды 15 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.