«Челси» потерпел первое поражение в АПЛ при Росеньоре
«Челси» потерпел первое поражение в АПЛ под руководством главного тренера Лиама Росеньора. Это случилось в матче 28-го тура, в котором «Челси» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21' 1:1 Инкапье – 45+2' 2:1 Тимбер – 66'
Удаления: нет / Нету – 70'
До этой игры Росеньор провёл во главе лондонского клуба шесть матчей в Премьер-лиге, в которых одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.
После 28 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, «Челси» заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.
В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).
