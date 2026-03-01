Скидки
Главная Футбол Новости

«Челси» потерпел первое поражение в АПЛ при Росеньоре

«Челси» потерпел первое поражение в АПЛ при Росеньоре
Комментарии

«Челси» потерпел первое поражение в АПЛ под руководством главного тренера Лиама Росеньора. Это случилось в матче 28-го тура, в котором «Челси» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

До этой игры Росеньор провёл во главе лондонского клуба шесть матчей в Премьер-лиге, в которых одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

После 28 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 64 очка и возглавляет турнирную таблицу, «Челси» заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).

