Сёмин: «Динамо» играло в футбол и красиво забивало, а «Крылья» — точно претендент на вылет
Поделиться
Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Динамо» сыграло хорошо, особенно первый тайм. Голы очень красивые. Они играли в футбол! И победили закономерно, ведь очень слабо выглядели «Крылья». Они точно один из претендентов на вылет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды 17 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:37
-
22:30
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:15
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:36
-
20:25