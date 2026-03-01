Сёмин: «Динамо» играло в футбол и красиво забивало, а «Крылья» — точно претендент на вылет

Известный российский специалист Юрий Сёмин высказался о матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:0.

«Динамо» сыграло хорошо, особенно первый тайм. Голы очень красивые. Они играли в футбол! И победили закономерно, ведь очень слабо выглядели «Крылья». Они точно один из претендентов на вылет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 19 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке. У команды 17 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.