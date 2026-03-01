Скидки
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс: участие Неймара в чемпионате мира? Это было бы логично

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс полагает, что футболист «Сантоса» Неймар будет нужен сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Участие Неймара в чемпионате мира? Это было бы логично. Считаю, что здесь и не может быть дискуссии. Но, разумеется, для этого он должен хорошо себя чувствовать, быть в форме, он приходит в себя после травмы колена. Победа без него была бы неполной, Неймар нам нужен», — приводит слова Гоэса Goal.com со ссылкой на CazeTV.

Неймар является воспитанником «Сантоса». За всё время в клубе из Сан-Паулу Неймар провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых отметился 149 голами и 71 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

