«Никакого оправдания! Меня ничего не волнует!» Челестини раскритиковал игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини раскритиковал игроков своей команды в раздевалке после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Ахмату» со счётом 0:1.

«Никакого оправдания! Меня вообще ничего не волнует! Поле — не поле, меня не волнует. Получается, мы не сделали достаточно для победы. Сейчас моемся, переодеваемся, едем в Москву и продолжаем работать. Вот это должно быть для нас очень хорошим уроком, потому что мы не были готовы к войне. Все поля будут такие. Мы сейчас это обсудим, это даст нам силы в следующем матче», — сказал Челестини в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.