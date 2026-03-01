Скидки
Главная Футбол Новости

«Никакого оправдания! Меня ничего не волнует!» Челестини раскритиковал игроков ЦСКА

«Никакого оправдания! Меня ничего не волнует!» Челестини раскритиковал игроков ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини раскритиковал игроков своей команды в раздевалке после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Ахмату» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Никакого оправдания! Меня вообще ничего не волнует! Поле — не поле, меня не волнует. Получается, мы не сделали достаточно для победы. Сейчас моемся, переодеваемся, едем в Москву и продолжаем работать. Вот это должно быть для нас очень хорошим уроком, потому что мы не были готовы к войне. Все поля будут такие. Мы сейчас это обсудим, это даст нам силы в следующем матче», — сказал Челестини в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

