Президент «Ахмата» отреагировал на победу над ЦСКА

Президент «Ахмата» отреагировал на победу над ЦСКА
Комментарии

Президент «Ахмата» Якуб Закриев отреагировал на победу грозненского клуба в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю всех с возобновлением чемпионата и первой победой в новом году. Команда под руководством Станислава Саламовича проделала хорошую работу на сборах, её плоды были видны сегодня на поле. Ребята проявили характер, провели отличный матч, выполнили тренерскую установку на все 100. Уверен, с каждой новой игрой будем ещё больше прогрессировать и добиваться положительных результатов», — сказал Закриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.

