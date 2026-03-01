«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в результативном дерби в рамках Ла Лиги

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Бетиса» Антони на 16-й минуте. На 37-й минуте Альваро Фидальго удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте форвард «Севильи» Алексис Санчес отыграл один мяч, а на 85-й минуте нападающий Исаак Ромеро сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 26 матчей испанского чемпионата «Бетис» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 30 очков.

В следующем туре «Севилья» в домашнем матче сыграет с «Райо Вальекано» 8 марта, а «Бетис» в этот же день на выезде встретится с «Хетафе».