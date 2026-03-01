Скидки
Главная Футбол Новости

Бетис — Севилья, результат матча 1 марта 2026, счёт 2:2, 26-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» и «Севилья» не выявили победителя в результативном дерби в рамках Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Антони – 16'     2:0 Фидальго – 37'     2:1 Санчес – 62'     2:2 Ромеро – 85'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Бетиса» Антони на 16-й минуте. На 37-й минуте Альваро Фидальго удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте форвард «Севильи» Алексис Санчес отыграл один мяч, а на 85-й минуте нападающий Исаак Ромеро сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 26 матчей испанского чемпионата «Бетис» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 30 очков.

В следующем туре «Севилья» в домашнем матче сыграет с «Райо Вальекано» 8 марта, а «Бетис» в этот же день на выезде встретится с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
