«Рома» — «Ювентус»: Уэсли Франса открыл счёт на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Рома» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра встречи выступает Симоне Содза. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник римской команды Уэсли Франса на 39-й минуте.

После 26 матчей чемпионата Италии «Рома» набрала 50 очков и занимает четвёртое место. «Старая синьора» заработала 46 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Дженоа» 8 марта. За день до этого «Ювентус» встретится с «Пизой».