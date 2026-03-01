Эден Азар высказался о травме, которая заставила его завершить карьеру в 32 года

Экс-футболист «Лилля», «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился воспоминаниями о травме, которая во многом заставила его завершить карьеру в 32 года. В ноябре 2019-го Азар, тогда выступавший за «сливочных», получил повреждение после стыка с защитником Тома Мёнье, игравшим за «ПСЖ».

«Я был в великолепной форме, а потом Тома Мёнье нанёс мне травму и всё разрушил. Я получил такой же перелом двумя или тремя годами ранее в матче за «Челси». Я восстановился после травмы, а затем случился новый перелом той же лодыжки в игре с «Леванте». Тогда проблемы и начались», — приводит слова Азара Madrid Xtra в социальной сети.

За свою футбольную карьеру Азар принял участие в 623 матчах на клубном уровне. На его счету 167 забитых мячей и 153 результативные передачи.