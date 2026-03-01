Скидки
Футбол Новости

Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Черноморцем» в матче Первой лиги

Олег Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Черноморцем» в матче Первой лиги
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался после матча 22-го тура Лиги Pari, в котором столичный клуб обыграл новороссийский «Черноморец» со счётом 2:0. Отметим, встреча проходила без болельщиков из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Апеков – 32'     0:2 Камара – 90+2'    

«Мы победили, а это значит, что настроение у нас хорошее. Хотел бы сказать добрые слова в адрес игроков: в тех непростых условиях, в которых мы сегодня играли, они проявили себя очень хорошо.

Если разбирать саму игру, большую часть первого тайма мы действовали первым номером. Во второй половине стало сложнее — «Черноморец» навязал свою игру, и мы уже не были так убедительны. Однако в концовке удалось перехватить инициативу и довести счёт до 2:0 в свою пользу.

Благодарен ребятам за волю к победе и проделанную работу», – приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

