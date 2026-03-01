Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета оценил победу своей команды в матче с «Челси»

Тренер «Арсенала» Артета оценил победу своей команды в матче с «Челси»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

«Мы понимали, что эта встреча будет непростой. «Челси» — элитная команда с очень хорошей тренерской работой. Полагаю, во время матча мы показали ряд эпизодов с красивой игрой. Момент с пропущенным голом расстроил, но у нас оставался ещё целый тайм на исправление ситуации. Когда наш соперник остался в меньшинстве, нам пришлось ещё более внимательно действовать с мячом. Мы осознавали важность единоборств один на один во время стандартных положений, поскольку играли против топ-команды», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» 4 марта.

Материалы по теме
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
«Арсенал» окончательно замучил с угловыми. А Нету подвёл «Челси» нелепейшим удалением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android