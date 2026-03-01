Скидки
Футбол

«Челси» под руководством Росеньора проиграл «Арсеналу» в трёх матчах подряд

«Челси» уступил «Арсеналу» (1:2) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Тем самым «аристократы» под руководством Лиама Росеньора проиграли «пушкарям» в трёх матчах подряд.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

Ранее «синие» дважды проиграли «канонирам» в полуфинальных встречах Кубка лиги (2:3 и 0:1). Напомним, Росеньор возглавил лондонскую команду в январе 2026 года после ухода из клуба Энцо Марески.

На данный момент «Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).

