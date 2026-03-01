«Челси» под руководством Росеньора проиграл «Арсеналу» в трёх матчах подряд
Поделиться
«Челси» уступил «Арсеналу» (1:2) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Тем самым «аристократы» под руководством Лиама Росеньора проиграли «пушкарям» в трёх матчах подряд.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21' 1:1 Инкапье – 45+2' 2:1 Тимбер – 66'
Удаления: нет / Нету – 70'
Ранее «синие» дважды проиграли «канонирам» в полуфинальных встречах Кубка лиги (2:3 и 0:1). Напомним, Росеньор возглавил лондонскую команду в январе 2026 года после ухода из клуба Энцо Марески.
На данный момент «Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» с 45 очками находится на шестой строчке.
В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4 марта), а «синие» — в гостях с «Астон Виллой» (4 марта).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
23:28
-
23:26
-
23:20
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:48
-
22:37
-
22:30
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:15
-
21:04
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:36
-
20:25