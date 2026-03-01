Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА в матче РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после победы своей команды над ЦСКА в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

— Впечатления остались хорошие от игры, мы выиграли сегодня у хорошей команды. Понятно, что в таком матче невозможно доминировать все 90 минут. Но то, что мы хотели, я увидел — особенно командную игру, характер и борьбу, которую мы навязали. Без этого победу в матче с ЦСКА тяжело одержать.

— Как вам игра новичков сегодня?
— Все сыграли на своём уровне. Понятно, что в начале Цаке немного волновался, но затем втянулся и свою работу выполнил, равно как и остальные, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

ЦСКА уступил «Ахмату» в матче РПЛ с двумя отменёнными мячами и неназначенным пенальти
