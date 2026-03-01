Скидки
Главная Футбол Новости

Черчесов: жду болельщиков на стадионе! Они где-то попрятались или что?

Черчесов: жду болельщиков на стадионе! Они где-то попрятались или что?
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выразил недовольство посещаемостью домашних матчей своей команды после игры 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой грозненцы одержали победу над ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Жду болельщиков на стадионе! Я уже устал об этом говорить. Они где-то попрятались или что? Хочу видеть полные трибуны. С победой всех и наших болельщиков, ждём их!» — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

«Никакого оправдания! Меня ничего не волнует!» Челестини раскритиковал игроков ЦСКА
