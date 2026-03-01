Тренер «Аль-Насра» Жезуш оценил тяжесть травмы Криштиану Роналду

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш оценил тяжесть травмы форварда своей команды Криштиану Роналду, которую он получил в матче с клубом «Аль-Фейха» (3:1) в 24-м туре саудовской Про-Лиги.

«Он почувствовал мышечную боль. После того как мы забили второй гол, я не хотел рисковать и заменил его. Медицинский отдел, конечно, оценит его состояние, но он почувствовал лишь мышечную усталость. Моя работа как тренера заключается в том, чтобы точно понимать детали игры и делать правильные замены в нужное время. Но для этого также необходимы игроки, способные решить исход игры и внести свой вклад», — приводит слова Жезуша A Bola.

На 11-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти, а на 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.